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Генерал НАТО: российские зенитные ракетные комплексы С-400 в Турции будут представлять огромный вызов для систем альянса

Генерал НАТО: российские зенитные ракетные комплексы С-400 в Турции будут представлять огромный вызов для систем альянса

Киев  •  УНН

 • 24871 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Российский зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара покупает у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, размещеных на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел, который находится с рабочим визитом в Вашингтоне, передает УНН.

“Все ещё сохраняется военная оценка, которая заключается в том, что С-400 не совместим с интегрированной системой НАТО. Поэтому, если система в конце концов будет приобретена, она  будет эксплуатироваться как обособленная единица. Но даже как неинтегрированная система она будет представлять огромный вызов для всех средств НАТО на турецкой территории. Турция, естественно, вольна самостоятельно выбирать оборудование, но в любом решении, личное оно или государственное, есть последствия”, — заявил Павел.

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Корреспондент ТАСС попросил его объяснить, что именно имеется в виду, о какого рода вызове идет речь. “Я вам приведу простой пример. С-400 — это очень высокотехнологичная система, причем не только в плане ракет, но и в плане радиолокационной станции захвата цели и радиолокационной станции наведения ракеты на цель. Ценность системы кроется в её базе данных, а база данных будет составляться на территории страны—члена НАТО, на которой будут находиться средства альянса”, — сказал военачальник.

“Эту систему невозможно продать, как автомат Калашникова. „Калашников“ может быть использован на следующий день или даже в следующий час после продажи даже неподготовленным лицом. В случае с такой системой, как С-400, должна прибыть команда российских экспертов, чтобы помочь установить её и ввести в эксплуатацию, наполнить её базу данных. И сложно себе представить, что эксперты НАТО будут находиться в России пару месяцев и наполнять базу данных, так же как сложно себе представить, что российские эксперты будут находиться в Турции и наполнять российскую систему данным НАТО”, — подчеркнул Павел.

“Последнее, что мы знаем: контракт был подписан, произведенный график поставки первых двух систем, а затем, потенциально, еще две будут изготовлены в Турции”, — добавил глава Военного комитета НАТО.

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В ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством—членом НАТО, которое получает от РФ С-400, количество ЗРК официально не уточнялось. Поставки российских С-400 Турции должны начаться в 2019 году. Об этом заявил глава “Ростех” Сергей Чемезов в интервью Washington Post.

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