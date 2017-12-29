Туреччина і Росія підписали угоду щодо покупки С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Туреччина і Росія підписали угоду, що стосується покупки російських комплексів С-400 Туреччиною, передає УНН з посиланням на CNN Turk.
Як повідомляє видання, очікується, що перша поставка С-400 в рамках угоди на близько 2,5 млрд. дол. США відбудеться в березні 2020 року. Туреччина купила 4 девізіони С-400
Відзначається, що одним з найбільш цікавих елементів угоди стало фінансування.
"Туреччина буде платити 45 відсотків від суми угоди, Росія дасть кредит на решту 55 відсотків", - йдеться в повідомленні.
Раніше інформація про покупку Туреччиною у РФ систем С-400 викликала занепокоєння на Заході, оскільки Туреччина є членом НАТО, і ця система не може бути інтегрована в військову архітектуру НАТО.
Росія також веде переговори з Ер-Ріядом про продаж такої ж системи Саудівської Аравії.