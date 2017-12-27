Росія надасть Туреччині чотири ракетні комплекси С-400 на суму 2,5 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Туреччина придбає чотири зенітних ракетних системи протиповітряної оборони С-400 на суму 2,5 млрд дол., відповідно до угоди між двома державами. Про це повідомив в середу виданню "Комерсант" глава російської держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, передає УНН.
“Російський і турецький Мінфіни вже завершили переговори, залишилося тільки затвердити фінальні документи. Можу сказати, що 45% загальної суми контракту вони виплачують в якості авансу, 55% — російські кредитні кошти”, — зазначив він.
Перші поставки зенітного комплексу, за словами голови “Ростеху”, Москва планує почати в березні 2020 року.
“Це перша країна НАТО, яка придбає нашу новітню систему протиповітряної оборони С-400”, — підкреслив Чемезов.
Нагадаємо, 12 вересня Туреччина підписала угоду з Росією про придбання систем протиракетної оборони С-400.