Турция и Россия подписали соглашение относительно покупки С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Турция и Россия подписали соглашение, что касается покупки российских комплексов С-400 Турцией, передает УНН со ссылкой на CNN Turk.
Как сообщает издание, ожидается, что первая поставка С-400 в рамках соглашения на около 2,5 млрд. долл. США произойдет в марте 2020 года. Турция купила 4 девизиона С-400.
Отмечается, что одним из самых любопытных элементов сделки стало финансирование.
"Турция будет платить 45 процентов от суммы сделки, Россия даст кредит на оставшиися 55 процентам", - говорится в сообщении.
Ранее информация о покупке Турцией у РФ систем С-400 вызвала обеспокоенность на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, и эта система не может быть интегрирована в военную архитектуру НАТО.
Россия также ведет переговоры с Эр-Риядом о продаже такой же системы Саудовской Аравии.