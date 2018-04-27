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Столтенберг сделал заявление о покупке Турцией С-400

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Каждая страна-член НАТО имеет право самостоятельно принимать решения о том, какое оборудование ей приобретать. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-брифинга по итогам первой части встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о приобретении Турцией российских ЗРК С-400, передает корреспондент УНН.

Столтенберг сделал заявление о покупке Турцией С-400

"В ходе моего визита в Анкару… мы обсудили вопросы, в которых у нас есть разногласия между союзниками по НАТО. Например, по ситуации в Сирии. НАТО не присутствует в северной Сирии, но мы показываем поддержку глобальной коалиции. Некоторые наши члены входят в эту коалицию, включая Турцию", - сказал он.

По словам Генсека НАТО, в ходе его визита в Анкару он отметил, что уже существует тесная связь, близкие контакты между США и Турцией.

"Что касается С-400 – то это решение страны, национальное решение, и каждый член НАТО имеет право решать, какое оборудование приобретать. Что важно для НАТО – это то, на сколько эта техника сможет интегрироваться в систему ПВО НАТО", - сообщил он.

Столтенберг отметил, что, скорее всего, это будет сложно, но сначала в НАТО должен поступить запрос с турецкой стороны.

"Мы видели заявление США относительно возможных санкций, и мы это тоже обсуждали в ходе моего визита в Анкару. Опять же, я лиш могу поприветствовать диалог между США и Турцией по этому вопросу", - подчеркнул Генсек.

Напомним, Турция назвала сроки начала поставок российских С-400. В декабре 2017 года было подписано соглашение, касающееся покупки российских комплексов С-400 Турцией. Всего Турция купила четыре девизиона С-400.

Ранее информация о покупке Турцией у РФ систем С-400 вызвала обеспокоенность на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, и эта система не может быть интегрирована в военную архитектуру НАТО.

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