Меркель прибула до Вашингтона для зустрічі з Трампом

За його даними, візит глави німецького уряду триватиме менше доби, самі переговори займуть дві з половиною години. У центрі уваги — майбутнє ядерної угоди з Іраном, конфлікти у Сирії і в Україні, співпраця в рамках НАТО, а також торговельні проблеми в стосунках Євросоюзу і США.

Це буде друга поїздка канцлерки у Вашингтон з березня 2017 року. Німецькі спостерігачі припускають, що майбутні переговори стануть для німецького лідера більш складними, ніж минулорічні, адже спірних питань у відносинах ФРН і США з тих пір накопичилося достатньо. А директор центру Маргарет Тетчер у фонді Heritage Ніл Гардінер вважає, що підхід Меркель до адміністрації Трампа буде більш конфронтаційним, ніж у Макрона.

Нагадують вони і про недавній візит у США французького лідера Еммануеля Макрона, який пробув за океаном три дні. Візит глави німецького уряду же триватиме лише кілька годин. Відразу після переговорів канцлер повернеться назад у Берлін.

З Меркель у Трампа склалися прохолодні відносини. ЗМІ нагадують про те, що в ході першої зустрічі з канцлером в березні 2017 року Трамп відмовився потиснути їй руку. Після цього лідери не розмовляли протягом п'яти місяців, до телефонної розмови 1 березня.

Один з найактуальніших пунктів на порядку денному, за яким Меркель буде непросто вести переговори, - американські мита на метали. "Німеччина - найбільша економіка ЄС. Її основний двигун - торгівля. Я б хотів підкреслити, що ЄС неминуче помститься, якщо США не зроблять для нього виключення в питанні мит на алюміній і сталь, так що тут присутня деяка загроза заходів у відповідь", - зазначив заступник директора європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джефф Ратке.

США ввели їх 23 березня, але надали відстрочку до 1 травня ряду країн: Австралії, Аргентині, Бразилії, Канаді, Мексиці, Південній Кореї і державам Євросоюзу. На даний момент у Берліні вважають, що продовжувати відстрочку в Вашингтоні не будуть, але сподіваються, що канцлер зможе переконати Трампа почати нові переговори з цього питання. При цьому Німеччина неодноразово прокреслюють, що потенційна торгова війна між Америкою і Європою обернеться скороченням економіки по обидві сторони океану.

Стурбовані в Німеччині і останніми обмежувальними заходами США щодо Росії, які можуть негативно позначитися на німецькому бізнесі. "Ці санкції можуть торкнутися наших компанії, причому в досить негативному ключі, - сказав журналістам джерело в кабміні. - Є можливість отримати виключення для них, ми б це вітали". Це дає привід німецьким спостерігачам припускати, що майбутні переговори стануть для німецького лідера більш складними, ніж минулорічні.

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Директор європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Хізер Конлі сказала журналістам, що візити двох європейських лідерів пройдуть під гаслом "врятуємо ядерну угоду з Іраном". Представник МЗС Німеччини Райнер Бройль сказав, що дотримання і повне виконання угоди "залишається пріоритетом" для Берліна, а "нова угода в порядку денному не значиться". На думку Берліна, угода щодо іранської ядерної програми "не може бути заново переглянуто або замінено" будь-ким окремо. "Ми залишаємося в тісній співпраці з міжнародними партнерами з цього питання", - відзначили в уряді федеративної республіки.

Незважаючи на розбіжності з певних питань, важливість трансатлантичних відносин у Берліні підкреслювали неодноразово. Саме тому канцлеру просто необхідно скоординувати на зустрічі з Трампом дії по “конкретним політичним темам”, заявило журналістам джерело в уряді Німеччини.