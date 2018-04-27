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Меркель прибыла в Вашингтон для встречи с Трампом

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в четверг вечером в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство DPA.

Меркель прибыла в Вашингтон для встречи с Трампом

По его данным, визит главы немецкого правительства продлится меньше суток, сами переговоры займут два с половиной часа. В центре внимания — будущее ядерной сделки с Ираном, конфликты в Сирии и в Украине, сотрудничество в рамках НАТО, а также торговые проблемы в отношениях Евросоюза и США.

Это будет вторая поездка канцлера в Вашингтон с марта 2017 года. Немецкие наблюдатели предполагают, что будущие переговоры станут для немецкого лидера более сложными, чем прошлогодние, ведь спорных вопросов в отношениях ФРГ и США с тех пор накопилось достаточно. А директор центра Маргарет Тэтчер в фонде Heritage Нил Гардинер считает, что подход Меркель в администрации Трампа будет более конфронтационным, чем у Макрона.

Напоминают они и о недавнем визите в США французского лидера Эммануэля Макрона, который пробыл за океаном три дня. Визит главы немецкого правительства же продлится всего несколько часов. Сразу после переговоров канцлер вернется обратно в Берлин.

С Меркель в Трампа сложились прохладные отношения. СМИ напоминают о том, что в ходе первой встречи с канцлером в марте 2017 Трамп отказался пожать ей руку. После этого лидеры не разговаривали в течение пяти месяцев, до телефонного разговора 1 марта.

Один из самых актуальных пунктов в повестке дня, по которому Меркель будет непросто вести переговоры, — американские пошлины на металлы. “Германия — крупнейшая экономика ЕС. Ее основной двигатель — торговля. Я бы хотел подчеркнуть, что ЕС неизбежно отомстит, если США не сделают для него исключение в вопросе пошлин на алюминий и сталь, так что здесь присутствует некоторая угроза мер в ответ”, — отметил заместитель директора европейской программы Центра стратегических и международных исследований Джефф Ратке.

США ввели их 23 марта, но предоставили отсрочку до 1 мая ряда стран: Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике, Южной Корее и Евросоюза. На данный момент в Берлине считают, что продолжать отсрочку в Вашингтоне не будут, но надеются, что канцлер сможет убедить Трампа начать новые переговоры по этому вопросу. При этом Германия неоднократно прочерчивают, что потенциальная торговая война между Америкой и Европой обернется сокращением экономики по обе стороны океана.

Обеспокоенные в Германии и последние ограничительными мерами США в отношении России, которые могут негативно сказаться на немецком бизнесе. “Эти санкции могут коснуться наших компании, причем в достаточно негативном ключе, — сказал журналистам источник в Кабмине. — Есть возможность получить исключение для них, мы бы это приветствовали”. Это даёт повод немецким наблюдателям предполагать, что предстоящие переговоры станут для немецкого лидера более сложными, чем прошлогодние.

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Директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли сказала журналистам, что визиты двух европейских лидеров пройдут под лозунгом “спасем ядерное соглашение с Ираном”. Представитель МИД Германии Райнер Бройль сказал, что соблюдение и полное выполнение соглашения “остается приоритетом” для Берлина, а “новое соглашение в повестке дня не значится”. По мнению Берлина, соглашение по иранской ядерной программе “не может быть заново пересмотрены или заменено” кем-либо отдельно. “Мы остаемся в тесном сотрудничестве с международными партнерами по этому вопросу”, — отметили в правительстве федеративной республики.

Несмотря на разногласия по определенным вопросам, важность трансатлантических отношений в Берлине подчеркивали неоднократно. Именно поэтому канцлеру просто необходимо скоординировать на встрече с Трампом действия по “конкретным политическим темам”, заявил журналистам источник в правительстве Германии.

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