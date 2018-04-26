Макрон вважає, що Трамп прийме рішення вийти з іранської ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його американський колега Дональд Трамп прийме рішення вийти зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану. Про це французький лідер розповів на прес-конференції в Університеті Джорджа Вашингтона, передає УНН з посиланням на CNN.
“Моя думка — я не знаю, що вирішить ваш президент — полягає в тому, що він позбудеться цієї угоди через внутрішні причини”, — сказав Макрон.
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Пізніше, виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, президент Франції зазначив, що незалежно від того, яке рішення прийме його американський колега, Париж вважає за необхідне працювати над новою, більш широкою угодою щодо ядерної програми Ірану. “Яким би не було рішення США, ми будемо працювати над новою угодою, більш широкою”, — повідомив Макрон зазначивши, що “Франція хотіла б збереження договору з Іраном і не бажає ескалації”.
На думку французького лідера, для цього необхідна нова, більш широка угода, яка б охоплювала не тільки ядерну програму близькосхідної країни, але і балістичну, а також стабілізацію ситуації у регіоні в цілому. “Ми хочемо бути посередником, щоб уникнути військової напруженості”, — сказав Макрон.
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Зазначемо, Спільний всеосяжний план дій (СВПД), виконання якого знімає з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу, вступив у дію 16 січня 2016 року.