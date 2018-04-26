Макрон считает, что Трамп примет решение выйти из иранской ядерной сделки

“Мое мнение — я не знаю, что решит ваш президент — заключается в том, что он избавится от этой сделки по внутренним причинам”, — сказал Макрона.

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Позже, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, президент Франции отметил, что независимо от того, какое решение примет его американский коллега, Париж считает необходимым работать над новым, более широким соглашением по ядерной программе Ирана. “Каким бы ни было решение США, мы будем работать над новым соглашением, более широким”, — сообщил Макрон отметив, что “Франция хотела бы сохранение договора с Ираном и не желает эскалации”.

По мнению французского лидера, для этого необходима новое, более широкое соглашение, которое охватывало бы не только ядерную программу ближневосточной страны, но и баллистическую, а также стабилизацию ситуации в регионе в целом. “Мы хотим быть посредником, чтобы избежать военной напряженности”, — сказал Макрон.

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Отметим, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, вступил в действие 16 января 2016 года.