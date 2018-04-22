Іран готовий відновити ядерну програму, якщо США повернуть санкції

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Іран відновить свою ядерну програму, якщо президент США Дональд Трамп в травні не продовжить заморозку введених через неї санкцій, призупинених після укладення угоди у Відні в 2015 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBS.