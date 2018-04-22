Іран готовий відновити ядерну програму, якщо США повернуть санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Іран відновить свою ядерну програму, якщо президент США Дональд Трамп в травні не продовжить заморозку введених через неї санкцій, призупинених після укладення угоди у Відні в 2015 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBS.
Про це в інтерв’ю телеканалу заявив міністр закордонних справ республіки Мохаммад Джавад Заріф.
“Нам доводиться мати ряд варіантів дій, ці опції готові, в тому числі ті, що включають в себе відновлення нашої активності в ядерній сфері з ще більшою інтенсивністю”, — сказав він. За словами глави МЗС, “всі опції готові”, рішення буде прийнято в належний момент.
Заріф також зауважив, що світова спільнота не може закликати в односторонньому порядку Іран дотримуватися угоди, “яка вже була порушена”.
У липні 2015 року Іран, п’ять постійних членів Ради Безпеки ООН (Росія, Велика Британія, Китай, США, Франція) і Німеччина досягли угоди про врегулювання ядерної проблеми Тегерану. Розроблений ними Спільний всеосяжний план дій (СВПД) передбачає скасування санкцій ООН, США і ЄС, накладених на Іран через його ядерну програму.
Як повідомляв УНН, Іран відмовився від долара у міжнародних розрахунках.