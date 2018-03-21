Трамп дав зрозуміти, що серйозно налаштований на вихід з ядерної угоди з Іраном

“В наступному місяці підійде черговий термін підтвердження виконання Іраном умов ядерної угоди, і ви побачите, як я вчиню. Іран досі відмовляється належним чином ставитися до цієї частини світу, та й взагалі до всього світу. В Ірані відбувається багато поганого” , - сказав американський лідер, відповідаючи на питання одного з журналістів під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салман Аль Сауд у Білому домі. Висловлювання президента поширила його прес-служба.

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Йдеться про так званий “Спільний всеосяжний план дій” — домовленості, досягнуті з Іраном п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН (Росія, Великобританія, КНР, США, Франція) та Німеччиною в липні 2015 року та спрямовані на врегулювання кризи навколо ядерних розробок Тегерана. У відповідь на скасування санкцій, введених раніше СБ ООН, США і Євросоюзом, Іран зобов’язався обмежити свою ядерну діяльність, поставивши її під міжнародний контроль. Угода набула стадію реалізації у січні 2016 року.

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Трамп не раз вже називав цю угоду “згубної”, стверджуючи, що вона не запобігла можливість створення Іраном ядерної зброї, а лише відстрочила той день, коли Тегеран отримає в своє розпорядження ядерну зброю. Відповідно до прийнятого в США в травні 2015 року Закону про розгляд ядерної угоди з Іраном, американський президент зобов’язаний кожні 90 днів направляти в Конгрес підтвердження, що Іран дотримується взятих на себе зобов’язання по СВПД.