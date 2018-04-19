WSJ дізналася про бажання Німеччини звільнити її від участі в нових антиросійських санкціях США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Керівництво Німеччини має намір найближчим часом звернутися до американського лідера Дональда Трампа з проханням звільнити німецький бізнес від участі в нових санкціях щодо Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Як повідомляє авторитетне видання з посиланням на німецьких чиновників, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Вашингтона на цьому тижні має намір просити американську владу вивести німецькі компанії з під дії жорстких антиросійських санкцій.
Співрозмовники видання повідомили, що аналогічне питання має намір підняти і канцлер ФРН Ангела Меркель, яка має зустрітися з Дональдом Трампом у кінці квітня. При цьому мова піде не про якісь конкретні компанії, а про весь німецький бізнес.
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Теоретично Міністерство фінансів США може піти назустріч Німеччини і дозволити зберегти діючі контракти компаніями, що потрапили під санкції, на певний період часу.
WSJ зазначає, що тиск на уряд Меркель надають великі компанії, які ведуть бізнес у Росії і не хочуть ставати жертвами погіршення відносин між Москвою і Вашингтоном. Потенційні ж втрати німецьких компаній, серед яких згадані Siemens, Daimler і Volkswagen, можуть становити сотні мільйонів євро.
Представник Siemens щодо нових санкцій, які можуть торкнутися співпраці з “Силовими машинами”, зазначив, що концерн “працює не з олігархами, а з компаніями”. У Daimler і Volkswagen від коментарів відмовилися.
Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр підтримує будівництво газопроводу “Північний потік-2”. “Проект газогону „Північний потік-2“ — це першочергово проект компаній, які вже отримали дозволи кількох країн, включно з Німеччиною. Дозволи в Німеччині видають відповідні органи, а не федеральний уряд”, — заявив Альтмаєр у розмові з німецькими журналістами.