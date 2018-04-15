Президент Німеччини закликав не оголошувати всю Росію ворогами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив занепокоєння "нестримним відчуженням" РФ від країн Заходу і закликав не оголошувати всю Росію та її населення ворогами, передає УНН з посиланням на DW.
Президент Німеччини визнав, що нинішнє "нестримне відчуження" між Росією та Заходом - підстава для серйозної стурбованості, і що на сьогодні вже не лишилось жодного підґрунтя для довіри. Відповідальні політики, переконаний Штайнмаєр, мають протидіяти цьому відчуженню. Штайнмаєр також закликав не припиняти дипломатичних зусиль задля пошуку виходу з нинішньої ситуації.
"Незалежно від Путіна, ми не маємо оголошувати всю Росію, країну і людей, ворогами", - сказав він.
За його словами, попри те, що зараз Росія є "складним" сусідом, країнам Заходу не варто допускати домінування "апокаліптичних настроїв" у відносинах з РФ.
Він наголосив, що треба постійно вказувати Кремлю на "наслідки його дій для європейсько-російських відносин". До останнього пункту належать і запроваджені у відповідь на анексію Криму та початок конфлікту на Донбасі санкції. Втім, ЄС слід намагатися переконати російське керівництво й шляхом "прямого діалогу", ввважає Штайнмаєр.
Як повідомляв УНН, у ЄС прокоментували можливість синхронізувати санкції проти РФ зі США.