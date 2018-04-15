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Президент Германии призвал не объявлять всю Россию врагами

Президент Германии призвал не объявлять всю Россию врагами

Киев  •  УНН

 • 12088 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность "неудержимым отчуждением" РФ от стран Запада и призвал не объявлять всю Россию и ее население врагами, передает УНН со ссылкой на DW.

Президент Германии признал, что нынешнее "безудержное отчуждения" между Россией и Западом - основание для серьезной обеспокоенности, и сегодня уже не осталось никаких оснований для доверия. Ответственные политики, убежден Штайнмайер, должны противодействовать этому отчуждению. Штайнмайер также призвал не прекращать дипломатических усилий для поиска выхода из сложившейся ситуации.

"Независимо от Путина, мы не объявлять всю Россию, страну и людей, врагами", - сказал он.

По его словам, несмотря на то, что сейчас Россия является "сложным" соседом, странам Запада не стоит допускать доминирования "апокалиптических настроений" в отношениях с РФ.

Он отметил, что нужно постоянно указывать Кремлю на "последствия его действий для европейско-российских отношений". К последнему пункту относятся и введенные в ответ на аннексию Крыма и начало конфликта на Донбассе санкции. Впрочем, ЕС следует пытаться убедить российское руководство и путем "прямого диалога", считает Штайнмайер.

Как сообщал УНН, в ЕС прокомментировали возможность синхронизировать санкции против РФ с США.

Украинские Национальные Новости

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