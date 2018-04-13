У ЄС прокоментували можливість синхронізувати санкції проти РФ зі США

"Ми маємо спільні санкції проти Росії і, якщо це необхідно, ми їх збільшимо. Але, з іншого боку, нам потрібні контакти з Росією. Так, ми маємо спільні санкції. І ми полегшимо ці санкції, лише коли буде прогрес щодо миру на сході України. Отже, я вважаю, зараз з цим немає проблеми. Проблема є у тому, що ефект від санкцій не надто високий, тому що, і це завжди проблема економічних санкцій, вони мають ефект через довший час", - зазначив Шустер.

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"Проблема в тому, які санкції ми маємо посилювати. Що це мають бути за санкції, які вразять Володимира Путіна (президент РФ - ред.)? Отже, ми маємо мати сильну спільну позицію всіх західних держав, що ми не приймаємо політику Володимира Путіна. Але, питання в тому, які нові санкції є необхідними, з точки зору вашого Президента, чи президента Трампа - це те питання, яке ми маємо обговорити. І ми маємо зрозуміти, погоджуємось ми з ними чи ні. Наразі у нас є спільні санкції, і ми не збираємось їх зменшувати. Нові санкції - у будь-якому разі ми маємо їх обговорити", - сказав він.

Євродепутат зауважив, що ЄС не може просто взяти і синхронізувати санкції - дискусії має провести окремо кожна з країн-членів.

"Ми маємо провести дискусії в усіх країнах-членах ЄС, і ми спробуємо прийти до спільної позиції - як ви бачили у справі Скрипаля, але все ж має бути дискусія, справа за справою - це і є реалії ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко заявив, що для зміни поведінки Росії потрібно забезпечити максимальний ефект від санкцій. З його слів, це можливо лише тоді, коли ЄС наслідує приклад США і весь світ синхронізує зі Штатами свої санкції, особливо в фінансовій сфері.