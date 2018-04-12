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Порошенко закликав ЄС синхронізувати санкції проти Росії зі США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Максимальний ефект від санкцій щодо Росії можливий при умові, що весь світ синхронізує свої дії в цьому напрямку. Про це під час 11-го Київського безпекового форуму у Києві заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Щоб змінити поведінку Росії, ми маємо забезпечити максимальний ефект від санкцій. Я наголошую — це можливо лише тоді, коли Європейський Союз наслідує приклад США і весь світ синхронізує з ними свої санкції, особливо в фінансовій сфері”, — підкреслив П.Порошенко.

Президент додав, що стосовно українських дій в цьому напрямку, то він “звернувся до відповідних відомств, до уряду для того щоб були внесені пропозиції, а РНБО підготувала відповідний пакет обмежувальних заходів”.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей обговорили посилення санкцій проти РФ.

Українські Національні Новини

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