Порошенко закликав ЄС синхронізувати санкції проти Росії зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Максимальний ефект від санкцій щодо Росії можливий при умові, що весь світ синхронізує свої дії в цьому напрямку. Про це під час 11-го Київського безпекового форуму у Києві заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Щоб змінити поведінку Росії, ми маємо забезпечити максимальний ефект від санкцій. Я наголошую — це можливо лише тоді, коли Європейський Союз наслідує приклад США і весь світ синхронізує з ними свої санкції, особливо в фінансовій сфері”, — підкреслив П.Порошенко.
Президент додав, що стосовно українських дій в цьому напрямку, то він “звернувся до відповідних відомств, до уряду для того щоб були внесені пропозиції, а РНБО підготувала відповідний пакет обмежувальних заходів”.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей обговорили посилення санкцій проти РФ.