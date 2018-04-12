Порошенко призвал ЕС синхронизировать санкции против России со США

"Чтобы изменить поведение России, мы должны обеспечить максимальный эффект от санкций. Я подчеркиваю - это возможно только тогда, когда Европейский Союз последует примеру США и весь мир синхронизирует с ними свои санкции, особенно в финансовой сфере", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент добавил, что в отношении украинских действий в этом направлении, он "обратился в соответствующие ведомства, к правительству для того, чтобы были внесены предложения, а СНБО подготовила соответствующий пакет ограничительных мер".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ.