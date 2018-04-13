РНБО наступного тижня продублює санкції США проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Наступного тижня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Російської Федерації. Про це під час 11-го Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“За дорученням Президента наступного тижня відбудеться Рада національної безпеки і оборони, де будуть продовжені санкції, які існують сьогодні проти РФ і продубльовані санкції, які приймають США та інші європейські країни”, — повідомив О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко привітав рішення про розширення санкцій Сполучених Штатів Америки щодо фігурантів “кремлівського списку” та заявив, що очікує від Ради національної безпеки і оборони пропозицій щодо синхронізації зі США санкційних режимів.