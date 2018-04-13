СНБО на следующей неделе продублирует санкции США против России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На следующей неделе состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против Российской Федерации. Об этом во время 11-го Киевского форума заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"По поручению Президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продолжены санкции, которые существуют сегодня против РФ и продублированы санкции, которые принимают США и другие европейские страны", - сообщил Турчинов.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение о расширении санкций Соединенных Штатов Америки относительно фигурантов "кремлевского списка" и заявил, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации с США санкционных режимов.