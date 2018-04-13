В ЕС прокомментировали возможность синхронизации санкции против РФ со США

"У нас есть общие санкции против России и, если это необходимо, мы их увеличим. Но, с другой стороны, нам нужны контакты с Россией. Да, мы имеем общие санкции. И мы облегчим эти санкции, только когда будет прогресс в мире на востоке Украины. И я считаю, что сейчас с этим нет проблем. Проблема есть в том, что эффект от санкций не слишком высокий, потому что, и это всегда проблема экономических санкций, от них есть эффект через долгое время", - отметил Шустер.

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"Проблема в том, какие санкции мы будем усиливать. Что это должны быть за санкции, которые поразят Владимира Путина (президент РФ - ред.)? Так что у нас должна быть сильная общая позиция всех западных государств, что мы не принимаем политику Владимира Путина. Но вопрос в том, какие новые санкции необходимы, с точки зрения вашего Президента, или президента Трампа - это тот вопрос, который мы должны обсудить. И мы должны понять, согласны мы с ними или нет. Сейчас у нас есть общие санкции, и мы не собираемся их снижать. Новые санкции - в любом случае мы должны их обсудить", - сказал он.

Евродепутат отметил, что ЕС не может просто взять и синхронизировать санкции - дискуссии должна провести отдельно каждая из стран-членов.

"Мы должны провести дискуссии во всех странах-членах ЕС, и мы попробуем прийти к общей позиции - как вы видели в деле Скрипаля, но все же должна быть дискуссия, дело за делом - это и есть реалии ЕС", - сказал он.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для изменения поведения России нужно обеспечить максимальный эффект от санкций. По его словам, это возможно только тогда, когда ЕС последует примеру США, и весь мир синхронизирует со Штатами свои санкции, особенно в финансовой сфере.