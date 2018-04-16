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Міністр економіки Німеччини підтримав "Північний потік-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.

"Проект газогону "Північний потік-2" - це першочергово проект компаній, які вже отримали дозволи кількох країн, включно з Німеччиною. Дозволи в Німеччині видають відповідні органи, а не федеральний уряд", - заявив Альтмаєр у розмові з німецькими журналістами.

Міністр також наголосив, що німецький уряд "повністю і безсумнівно візьме до уваги інтереси України".

На запитання, чи змінять ставлення німців до проекту "Північний потік-2" дії Росії в Сирії і її підтримка режиму Башара Асада, міністр економіки ФРН зауважив, що ці речі "не треба змішувати".

"Ми дали чітко зрозуміти, що Росія відповідальна за ситуацію в Сирії і в Україні. Однак це не значить, що ми маємо створювати джерело напруження на нашому порозі. Імпорт газу з Росії тривав і під час "холодної війни" - і був надійним", - зазначив Альтмаєр.

Додамо, "Північний потік-2" - газопровід, який має з'єднати Росію і Німеччину в обхід України.

Нагадаємо, попри занепокоєння зі сторони України та інших європейських країн, Німеччина дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". Фінляндія також видала два дозволи на будівництво "Північного потоку-2". У російському "Газпромі" заявили, що процес отримання дозволів в Швеції, Росії та Данії "йде за графіком".

Нагадаємо, ще один німецький міністр хоче "єдиного фронту" ЄС для деескалації у відносинах з РФ.

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