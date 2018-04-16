Министр экономики Германии поддержал "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр экономики Германии Петер Альтмайер поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
"Проект газопровода "Северный поток-2" - это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство", - заявил Альтмайер в разговоре с немецкими журналистами.
Министр также отметил, что немецкое правительство "полностью и несомненно примет во внимание интересы Украины".
На вопрос, изменят ли отношение немцев к проекту "Северный поток-2" действия России в Сирии и ее поддержка режима Башара Асада, министр экономики ФРГ отметил, что эти вещи "не надо смешивать".
"Мы дали четко понять, что Россия ответственна за ситуацию в Сирии и в Украине. Однако это не значит, что мы должны создавать источник напряжения на нашем пороге. Импорт газа из России продолжался и во время "холодной войны" - и был надежным", - отметил Альтмайер.
Добавим, "Северный поток-2" - газопровод, который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.
Напомним, несмотря на беспокойство со стороны Украины и других европейских стран, Германия дала разрешение на строительство "Северного потока-2". Финляндия также выдала два разрешения на строительство "Северного потока-2". В российском "Газпроме" заявили, что процесс получения разрешений в Швеции, России и Дании "идет по графику".
Напомним, еще один немецкий министр хочет "единого фронта" ЕС для деэскалации в отношениях с РФ.