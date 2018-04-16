Німецький міністр хоче "єдиного фронту" ЄС для деескалації у відносинах з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Німецький міністр у справах Європи Майкл Рот закликав Європейський Союз провести "єдиний фронт" проти Росії з метою зниження напруженості. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Зазначено, що стаття Рота для газети Die Welt з'явилося на тлі ознак того, що під керівництвом міністра закордонних справ кабінету канцлера Ангели Меркель і соціал-демократа (СДПН) Хайко Мааса позиція Німеччини щодо Росії стає більш жорсткою.
У статті, яка, як зазначається, виглядає спрямованою на те, щоб відобразити більш проросійські погляди членів СДПН, Рот заявив, що санкції Європи проти Росії повинні підтримуватися з метою посадити Росію за стіл переговорів.
"Санкції не є метою самі по собі... Вони повинні спонукати людей повернутися за стіл переговорів, щоб працювати над розумними рішеннями... Антиросійські рефлекси настільки ж небезпечні, як і наївно принижувати значення націоналістичної політики російського керівництва", - зазначив він.
Нагадаємо, голови МЗС країн ЄС обговорять відносини з Росією та ситуацію в Сирії.