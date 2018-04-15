Глави МЗС країн Євроспільноти обговорять відносини з Росією та ситуацію в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У понеділок очільники дипломатії країн Євросоюзу зустрінуться в Люксембургу, щоб обговорити, зокрема, стан відносин з Росією та ситуацію в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Польське Радіо”.
Як повідомило бюро речника польського зовнішньополітичного відомства, серед тем, які можуть бути порушені, — ситуація після президентських виборів у Росії, майбутнє ядерної угоди з Іраном, співпраця Брюсселя із Західними Балканами та фінансування зовнішніх дій ЄС після 2020 року.
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У суботу очільниця дипломатії ЄС Федеріка Моґеріні оприлюднила заяву від імені Євроспільноти, в якій закликала “всі країни, а зокрема Росію та Іран”, використати свої впливи, щоб запобігти будь-якому подальшому використанню хімічної зброї в Сирії. Моґеріні вчергове засудила застосування хімічної зброї режимом президента Сирії Башара аль-Асада і наголосила, що ЄС готовий призначити нові санкції проти цієї країни.
24-25 квітня в Брюсселі відбудеться конференція, присвячена Сирії, під спільним проводом ЄС та ООН. Це буде нагодою для міжнародного співтовариства знову підтримати політичний процес і взяти нові зобов’язання у справі допомоги головним жертвам цього конфлікту, тобто сирійському населенню.
Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.