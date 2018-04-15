Вашингтон не стане вести прямі переговори з Асадом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа не має наміру вступати у прямі переговори з президентом Сирії Башаром Асадом. Про це заявила в інтерв’ю телекомпанії CBS постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН.
“Ми ніколи не захочемо вступати у прямі переговори з Сирією. Вони (режим Асада - Ред.) не варті того, щоб з ними вели переговори США”, — зазначила постпред.
За словами Хейлі, “вони лише вдаються до насильства щодо свого народу і руйнують свою країну”. “Що стосується Женевського процесу, то США беруть у ньому участь від самого початку і далі братимуть участь. Однак ми не збираємося проводити переговори один на один з Асадом”, — додала постпред США.
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Хейлі вказала, що нанесений в суботу США разом з Великобританією і Францією ракетний удар по Сирії був викликаний “сукупністю агресивних дій” Асада щодо мирних жителів країни, у тому числі із застосуванням хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.