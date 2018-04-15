Асад заявив, що його діти відпочивали в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сирійський президент Башар Асад на зустрічі з російськими парламентарями розповів, що його діти минулого року були в таборі "Артек" в окупованому Криму. Як повідомляє РИА Новости, про це заявив координатор групи Держдуми зі зв'язків з парламентом Сирії Дмитро Саблін, передає УНН.
"Ми хотіли б в першу чергу зосередитися на партійній роботі з молоддю, організувати табори на кілька тижнів. Мої діти в минулому році були в "Артеку", - переказав Саблін слова Асада.
Відзначимо, у Б.Асада троє дітей - сини Хафез (2001 р.н.) і Карім (2004 р.н.), а також дочка Зейн (2003 р.н.).
Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійською програмою створення хімічної зброї. Такі дії були реакцією країн на хімічну атаку 7 квітня в сирійській Думі.
Україна підтримала дії США і союзників в Сирії.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійській армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.