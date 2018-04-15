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Асад заявил, что его дети отдыхали в оккупированом Крыму

Асад заявил, что его дети отдыхали в оккупированом Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году были в лагере "Артек" в оккупированном Крыму. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает УНН.

“Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в “Артеке”, — передал Саблин слова Асада.

Отметим, у Б.Асада трое детей - сыновья Хафез (2001 г.р.) и Карим (2004 г.р.), а также дочь Зейн (2003 г.р.)

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Такие действия были реакцией стран на химическую атаку 7 апреля в сирийской Думе.

Украина поддержала действия США и союзников в Сирии.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации “Белые каски” ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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