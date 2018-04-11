ВООЗ: близько 500 людей могли постраждати від хіматаки в Сирії

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Всесвітня організація з охорони здоров’я стурбована повідомленнями про хімічну атаку в сирійській Думі, внаслідок якої могли постраждати близько 500 осіб, та закликає надати доступ до цього району для оцінки завданої шкоди. Про це йдеться в заяві ВООЗ, передає УНН.