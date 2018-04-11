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ВООЗ: близько 500 людей могли постраждати від хіматаки в Сирії

ВООЗ: близько 500 людей могли постраждати від хіматаки в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Всесвітня організація з охорони здоров’я стурбована повідомленнями про хімічну атаку в сирійській Думі, внаслідок якої могли постраждати близько 500 осіб, та закликає надати доступ до цього району для оцінки завданої шкоди. Про це йдеться в заяві ВООЗ, передає УНН.

“Згідно з повідомленнями партнерів у галузі охорони здоров’я, під час обстрілу Думи в суботу (7 квітня — ред.), приблизно 500 пацієнтів потрапили до медичних закладів з ознаками і симптомами, характерними для дії токсичних хімікатів. Зокрема, були ознаки сильного роздратування слизових оболонок, дихальної недостатності та порушення центральної нервової системи”, — заявили у ВООЗ.

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За повідомленнями, загинуло більше 70 людей, які ховаються в підвалах, причому у 43 випадках смерть була пов’язана із симптомами, характерними для дії високотоксичних хімікатів. Повідомляється про напад на два заклади охорони здоров’я.

У ВООЗ нагадали сторонам конфлікту про їхнє зобов’язання утримуватися від нападу на медичні установи та персонал, а також наголосили, що будь-яке використання хімічної зброї є незаконним згідно з міжнародним правом.

“ВООЗ вимагає негайного безперешкодного доступу до цього району для надання допомоги постраждалим та для оцінки завданої шкоди здоров’ю людей”, — сказано в заяві.

Як повідомляв УНН, у Держдепі США заявили, що стежать за інформацією про можливу хімічну атаку в Сирії, і звинуватили Росію в подібних нападах. У Росії заперечують проведення хімічної атаки в Сирії.

Зазначимо, за даними представників благодійної організації “Білі каски”, в районі Східна Гута в суботу ввечері з вертольота були скинуті бомби з хімікатами.

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