ВОЗ: около 500 человек могли пострадать от химатаки в Сирии

"Согласно сообщениям партнеров в области здравоохранения, во время обстрела Думы в субботу (7 апреля - ред.), примерно 500 пациентов попали в медицинские учреждения с признаками и симптомами, характерными для действия токсических химикатов. В частности, были признаки сильного раздражения слизистых оболочек, дыхательной недостаточности и нарушения центральной нервной системы", - заявили в ВОЗ.

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По сообщениям, погибло более 70 человек, которые прячутся в подвалах, причем в 43 случаях смерть была связана с симптомами, характерными для действия высокотоксичных химикатов. Сообщается о нападении на два учреждения здравоохранения.

В ВОЗ напомнили сторонам конфликта об их обязательствах воздерживаться от нападения на медицинские учреждения и персонал, а также подчеркнули, что любое использование химического оружия является незаконным в соответствии с международным правом.

"ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи пострадавшим и для оценки причиненного вреда здоровью людей", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНН, в Госдепе США заявили, что следят за информацией о возможной химической атаке в Сирии, и обвинили Россию в подобных нападениях. В России отрицают проведение химической атаки в Сирии.

Отметим, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета были сброшены бомбы с химикатами.