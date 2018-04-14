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США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях у Сирії

Київ • УНН

 • 22150 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Про це телеканалу Sky News заявив глава комітету начальників штабів Джозеф Данфорд, інформує УНН.

Ціль в районі Дамаска включала науково-дослідний центр, який бере участь в розробці і виробництві хімічної зброї. У Хомсі союзники розбомбили сховище хімзброї.

Третьою метою було сховище хімікатів і командний пункт, сказав Данфорд.

Нові удари найближчим часом не плануються. За словами міністра оборони США Джона Меттіса, удар був удвічі потужніший торішнього, коли у відповідь на хіматаку США розбомбили сирійський військовий аеродром.

Як повідомляв УНН, Трамп віддав наказ нанести удар по Сирії.

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