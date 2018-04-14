США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия. Об этом телеканалу Sky News заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, информирует УНН.
Цель в районе Дамаска включала научно-исследовательский центр, который принимает участие в разработке и производстве химического оружия. В Хомсе союзники разбомбили хранилище химоружия.
Третьей целью было хранилище химикатов и командный пункт, сказал Данфорд.
Новые удары в ближайшее время не планируются. По словам министра обороны США Джона Мэттиса, удар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химатаку США разбомбили сирийский военный аэродром.
Как сообщал УНН, Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии.