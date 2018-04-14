Трамп віддав наказ нанести удар по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив, що віддав наказ почати бомбардування Сирії у відповідь на хімічну атаку в місті Дума. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт американського президента.
Трамп виступив зі зверненням до нації.
За словами Трампа, у військовій операції візьмуть участь Велика Британія і Франція. Президент США заявив, що удари будуть нанесені по об’єктах, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Трамп пообіцяв “тривалу” відповідь, якщо сирійська влада не припинить “хімічні атаки”.
Трамп назвав Близький Схід “проблемним місцем”. Однак США, за словами американського лідера, не збираються залишатися в Сирії безкінечно.
Як повідомив телеканал Fox News, частина сирійських військових літаків перебазовували на базу Хмеймім під захист російської ППО.