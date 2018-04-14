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Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии

Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии

Киев  •  УНН

 • 24804 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать бомбардировки Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт американского президента.

Трамп выступил с обращением к нации.

По словам Трампа, в военной операции примут участие Великобритания и Франция. Президент США заявил, что удары будут нанесены по объектам, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Трамп пообещал “длительный” ответ, если сирийские власти не прекратит “химические атаки”.

Трамп назвал Ближний Восток “проблемным местом”. Однако США, по словам американского лидера, не собираются оставаться в Сирии бесконечно.

Как сообщил телеканал Fox News, часть сирийских военных самолетов перебазировали на базу Хмеймим под защиту российской ПВО.

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