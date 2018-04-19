WSJ узнала о желании Германии освободить её от участия в новых антироссийских санкциях США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Руководство Германии намерено в ближайшее время обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как сообщает авторитетное издание со ссылкой на немецких чиновников, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен просить американские власти вывести немецкие компании из-под действия жестких антироссийских санкций.
Собеседники издания сообщили, что аналогичный вопрос намерен поднять и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая должна встретиться с Дональдом Трампом в конце апреля. При этом речь пойдет не о конкретных компаниях, а обо всем немецком бизнесе.
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Теоретически Министерство финансов США может пойти навстречу Германии и позволить сохранить действующие контракты компаниями, попавших под санкции, на определенный период времени.
WSJ отмечает, что давление на правительство Меркель оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться жертвами ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Потенциальные же потери немецких компаний, среди которых упомянутые Siemens, Daimler и Volkswagen, могут составлять сотни миллионов евро.
Представитель Siemens по новым санкциям, которые могут коснуться сотрудничества с “Силовыми машинами”, отметил, что концерн “работает не с олигархами, а с компаниями”. В Daimler и Volkswagen от комментариев отказались.
Напомним, министр экономики Германии Петер Альтмаер поддерживает строительство газопровода “Северный поток-2”. “Проект газопровода „Северный поток-2“- это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство”, — заявил Альтмаер в разговоре с немецкими журналистами.