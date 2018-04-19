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WSJ узнала о желании Германии освободить её от участия в новых антироссийских санкциях США

Киев • УНН

 • 11387 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Руководство Германии намерено в ближайшее время обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

WSJ узнала о желании Германии освободить её от участия в новых антироссийских санкциях США

Как сообщает авторитетное издание со ссылкой на немецких чиновников, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен просить американские власти вывести немецкие компании из-под действия жестких антироссийских санкций.

Собеседники издания сообщили, что аналогичный вопрос намерен поднять и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая должна встретиться с Дональдом Трампом в конце апреля. При этом речь пойдет не о конкретных компаниях, а обо всем немецком бизнесе.

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Теоретически Министерство финансов США может пойти навстречу Германии и позволить сохранить действующие контракты компаниями, попавших под санкции, на определенный период времени.

WSJ отмечает, что давление на правительство Меркель оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться жертвами ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Потенциальные же потери немецких компаний, среди которых упомянутые Siemens, Daimler и Volkswagen, могут составлять сотни миллионов евро.

Представитель Siemens по новым санкциям, которые могут коснуться сотрудничества с “Силовыми машинами”, отметил, что концерн “работает не с олигархами, а с компаниями”. В Daimler и Volkswagen от комментариев отказались.

Напомним, министр экономики Германии Петер Альтмаер поддерживает строительство газопровода “Северный поток-2”. “Проект газопровода „Северный поток-2“- это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство”, — заявил Альтмаер в разговоре с немецкими журналистами.

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