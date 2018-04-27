Меркель: Германия привержена цели повышения расходов на оборону до 2% от ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Германия остается приверженной поставленной НАТО цели повышения расходов на оборону до 2% от ВВП. Об этом заявила в Вашингтоне канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.
“Германия будет иметь в 2019 году военные расходы в размере 1,3% от ВВП”, — сказала она, добавив, что это “повышение расходов на оборону за последние годы”. “Мы, однако, вовсе не достигли того, чего должны, это мы знаем, — подчеркнула Меркель. — Но мы преданы целям, которые согласовали на саммите НАТО в Уэльсе”.
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Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в четверг вечером в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это уже вторая поездка канцлера в Вашингтон с марта 2017 года.