Столтенберг: багато членів НАТО стурбовані гібридною загрозою з боку РФ

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Під час зустрічі Генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга і нового держсекретаря США Майка Помпео сторони обговорили гібридні загрози з боку Російської Федерації, які, за словами Столтенберга, є викликом для союзників по НАТО, багато з яких вважають їх прикладом втручання в їх національну політику. Про це він сказав під час брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.