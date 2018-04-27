Столтенберг: багато членів НАТО стурбовані гібридною загрозою з боку РФ

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 18537 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 43911 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 59808 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 62457 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 93718 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71591 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82043 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95425 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87879 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185998 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.9м/с
81%
Популярнi новини

Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16

12 квітня, 11:25 • 3888 перегляди

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 4868 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 13479 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11490 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 6956 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 59808 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185998 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 340443 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274936 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11527 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12486 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 62457 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20307 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25431 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Столтенберг: багато членів НАТО стурбовані гібридною загрозою з боку РФ

Київ • УНН

 • 7604 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Під час зустрічі Генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга і нового держсекретаря США Майка Помпео сторони обговорили гібридні загрози з боку Російської Федерації, які, за словами Столтенберга, є викликом для союзників по НАТО, багато з яких вважають їх прикладом втручання в їх національну політику. Про це він сказав під час брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Столтенберг: багато членів НАТО стурбовані гібридною загрозою з боку РФ

"Він (Майк Помпео - ред.) зміг звернутися до міністрів закордонних справ країн НАТО через 12 годин після свого затвердження в сенаті. Це вказує на прихильність США НАТО і трансатлантичному зв'язку", - розповів Генсек НАТО.

За його словами, у нього і Помпео пройшла коротка двостороння зустріч, під час якої порушувалося багато тем, в тому числі і щодо Росії.

"У нас пройшла дискусія щодо Росії, і за викликами, які ми відзначаємо сьогодні, і з патерном поведінки Росії протягом декількох років. І важлива частина цього питання - як реагувати на гібридну діяльність", - додав Столтенберг.

Генсек зазначив, що сторони все ж повинні продовжувати дотримуватися двостороннього підходу - це і стримування, і діалог.

"Але так само потрібно сконцентруватися на збільшенні наших зусиль у протидії гібридній діяльності. Ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо, єдине - ми будемо готуватися до саміту, і далі зміцнювати свою здатність реагувати на ці загрози, які не є спусковим гачком для п'ятої статті, але тим не менш є викликом для союзників по НАТО, багато з яких вважають, що це - приклади втручання в їх національну політику, в тому числі я маю на увазі напад з використанням нервово-паралітичної речовини в Солсбері", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, НАТО перебуває в контакті з керівництвом Великої Британії з приводу справи колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля, яка викликає "серйозну заклопотаність Альянсу".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,941.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.67