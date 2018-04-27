Столтенберг: багато членів НАТО стурбовані гібридною загрозою з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Під час зустрічі Генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга і нового держсекретаря США Майка Помпео сторони обговорили гібридні загрози з боку Російської Федерації, які, за словами Столтенберга, є викликом для союзників по НАТО, багато з яких вважають їх прикладом втручання в їх національну політику. Про це він сказав під час брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Він (Майк Помпео - ред.) зміг звернутися до міністрів закордонних справ країн НАТО через 12 годин після свого затвердження в сенаті. Це вказує на прихильність США НАТО і трансатлантичному зв'язку", - розповів Генсек НАТО.
За його словами, у нього і Помпео пройшла коротка двостороння зустріч, під час якої порушувалося багато тем, в тому числі і щодо Росії.
"У нас пройшла дискусія щодо Росії, і за викликами, які ми відзначаємо сьогодні, і з патерном поведінки Росії протягом декількох років. І важлива частина цього питання - як реагувати на гібридну діяльність", - додав Столтенберг.
Генсек зазначив, що сторони все ж повинні продовжувати дотримуватися двостороннього підходу - це і стримування, і діалог.
"Але так само потрібно сконцентруватися на збільшенні наших зусиль у протидії гібридній діяльності. Ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо, єдине - ми будемо готуватися до саміту, і далі зміцнювати свою здатність реагувати на ці загрози, які не є спусковим гачком для п'ятої статті, але тим не менш є викликом для союзників по НАТО, багато з яких вважають, що це - приклади втручання в їх національну політику, в тому числі я маю на увазі напад з використанням нервово-паралітичної речовини в Солсбері", - підкреслив він.
Як повідомляв УНН, НАТО перебуває в контакті з керівництвом Великої Британії з приводу справи колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля, яка викликає "серйозну заклопотаність Альянсу".