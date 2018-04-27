Столтенберг: многие члены НАТО обеспокоены гибридной угрозой со стороны РФ

"Он (Майк Помпео - ред.) смог обратиться к министрам иностранных дел стран НАТО через 12 часов после своего утверждения в сенате. Это указывает на приверженность США НАТО и трансатлантической связи", - рассказал Генсек НАТО.

По его словам, у него и Помпео прошла короткая двусторонняя встреча, в ходе которой поднимались многие темы, в том числе и по России.

"У нас прошла дискуссия по России, и по вызовам, которые мы отмечаем сегодня, и с паттерном поведения России на протяжении нескольких лет. И важная часть этого вопроса – как реагировать на гибридную деятельность", - добавил Столтенберг.

Генсек отметил, что стороны все же должны продолжать придерживаться двустороннего подхода – это и сдерживание, и диалог.

"Но так же нужно сконцентрироваться на увеличении наших усилий в противодействии гибридной деятельности. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем, единственное – мы будем готовиться к саммиту, и далее укреплять свою способность реагировать на эти угрозы, которые не являются спусковым крючком для пятой статьи, но тем не менее являются вызовом для союзников по НАТО, многие из которых считают, что это – примеры вмешательства в их национальную политику, в том числе я имею ввиду нападение с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, НАТО находится в контакте с руководством Великобритании по поводу дела бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля, которая вызывает "серьезную озабоченность Альянса".



