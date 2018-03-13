НАТО контактирует с Британией по делу Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. НАТО находится в контакте с руководством Великобритании по поводу дела бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля, которая вызывает "серьезную озабоченность альянса". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО, передает УНН.
“НАТО находится в контакте с властями Великобритании по этому делу”, — сообщили в штаб-квартире.
Британские СМИ ранее сообщили о возможности задействования Лондоном 5-й статьи Вашингтонского договора, в которой речь идет о коллективном военном ответе НАТО в случае агрессии против любой из стран — членов альянса. Однако, согласно процедуре НАТО, эта статья может быть задействована только после официального обращения Лондона к Североатлантического совета. Эта статья вводилась в действие один раз за всю историю альянса — после теракта в США 11 сентября 2001 года, и этот шаг стал основанием для вторжения НАТО в Афганистан в том же году, которое продолжается по сей день.
Напомним, в понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработан в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом об отравлении.