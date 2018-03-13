НАТО контактирует с Британией по делу Скрипаля

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34978 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50788 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54343 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101212 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91669 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103573 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110592 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122452 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133850 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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НАТО контактирует с Британией по делу Скрипаля

НАТО контактирует с Британией по делу Скрипаля

Киев  •  УНН

 • 9619 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. НАТО находится в контакте с руководством Великобритании по поводу дела бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля, которая вызывает "серьезную озабоченность альянса". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО, передает УНН.

“НАТО находится в контакте с властями Великобритании по этому делу”, — сообщили в штаб-квартире.

Британские СМИ ранее сообщили о возможности задействования Лондоном 5-й статьи Вашингтонского договора, в которой речь идет о коллективном военном ответе НАТО в случае агрессии против любой из стран — членов альянса. Однако, согласно процедуре НАТО, эта статья может быть задействована только после официального обращения Лондона к Североатлантического совета. Эта статья вводилась в действие один раз за всю историю альянса — после теракта в США 11 сентября 2001 года, и этот шаг стал основанием для вторжения НАТО в Афганистан в том же году, которое продолжается по сей день.

Напомним, в понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработан в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом об отравлении.

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