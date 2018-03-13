НАТО контактує з Британією у справі Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. НАТО перебуває в контакті з керівництвом Великої Британії через справу колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля, яка викликає "серйозну заклопотаність альянсу". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу НАТО, передає УНН.
"НАТО перебуває в контакті з владою Великобританії щодо цієї справи", - повідомили в штаб-квартирі.
Британські ЗМІ раніше повідомили про можливість задіяння Лондоном 5-ї статті Вашингтонського договору, в якій мова йде про колективну військову відповідь НАТО в разі агресії проти будь-якої з країн - членів альянсу. Однак, згідно з процедурою НАТО, ця стаття може бути задіяна тільки після офіційного звернення Лондона до Північноатлантичної ради. Ця стаття вводилася в дію один раз за всю історію альянсу - після теракту в США 11 вересня 2001 року, і цей крок став підставою для вторгнення НАТО до Афганістану в тому ж році, яке триває донині.
Нагадаємо, у понеділок, 12 березня, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипаля та його дочки Юлії. Нервово-паралітичну речовину, за її словами, було розроблено в Росії. Посол РФ був викликаний в британське МЗС у зв'язку зі справою про отруєння.