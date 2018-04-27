Трамп призвал партнеров по НАТО больше тратить на оборону

Меркель во время пресс-конференции заявила, что Германия в 2019 году выделит 1,3% своего ВВП на оборону, однако будет стремиться к увеличению этой доли до 2%.

Трамп отметил, что он надеется на то, что многие страны будут вносить необходимые 2% ВВП “и гораздо больше”. Он также призвал всех честно вносить свою долю.

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Напомним, во время встречи Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и нового госсекретаря США Майка Помпео стороны обсудили гибридные угрозы со стороны Российской Федерации, которые, по словам Столтенберга, является вызовом для союзников по НАТО, многие из которых считают их примером вмешательства в их национальную политику.