Трамп призвал партнеров по НАТО больше тратить на оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, входящие в НАТО, должны тратить более 2% ВВП на оборону. Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал Белого дома.
Меркель во время пресс-конференции заявила, что Германия в 2019 году выделит 1,3% своего ВВП на оборону, однако будет стремиться к увеличению этой доли до 2%.
Трамп отметил, что он надеется на то, что многие страны будут вносить необходимые 2% ВВП “и гораздо больше”. Он также призвал всех честно вносить свою долю.
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Напомним, во время встречи Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и нового госсекретаря США Майка Помпео стороны обсудили гибридные угрозы со стороны Российской Федерации, которые, по словам Столтенберга, является вызовом для союзников по НАТО, многие из которых считают их примером вмешательства в их национальную политику.