Трамп раскритиковал Германию за низкие затраты на оборону и закупку топлива в России

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию ФРГ, которая, по его мнению, “хочет защититься” от России, но в то же время “платит ей миллиарды долларов за газ и нефть” и выделяет мало средств на оборонный сектор. С таким утверждением американский лидер выступил в четверг на встрече со своими сторонниками в штате Монтана, передает УНН со ссылкой на CNN.