Трамп раскритиковал Германию за низкие затраты на оборону и закупку топлива в России
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию ФРГ, которая, по его мнению, “хочет защититься” от России, но в то же время “платит ей миллиарды долларов за газ и нефть” и выделяет мало средств на оборонный сектор. С таким утверждением американский лидер выступил в четверг на встрече со своими сторонниками в штате Монтана, передает УНН со ссылкой на CNN.
“Они заключили соглашение по нефти и газу с Россией, в рамках которой они платят миллиарды и миллиарды долларов России. Следовательно, они хотят, чтобы их защищали от России, но они платят миллиарды долларов России”, — утверждал президент.
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Он также в очередной раз раскритиковал европейские страны, в том числе и Германию, за низкие расходы на оборону. “Германия, крупнейшая страна Евросоюза, платит только 1%”, — заявил глава государства. Президент рассказал, что в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил: “Мы защищаем вас, и это очень много значит для вас”.
Хозяин Белого дома отметил, что на саммите НАТО вновь поднимет вопрос о военных расходах. “Вы должны начать платить по своим счетам, Соединенные Штаты не собираются заботиться обо всем. Мы платим примерно от 70% до 90%, чтобы защитить Европу, и это нормально”, — сказал он, добавив, что, несмотря на это, ЕС" делает невозможным для американских компаний вести бизнес" в Европе.
По словам Трампа, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поблагодарил его за то, что после критики американского лидера в апреле ряд стран увеличили свои расходы на оборону.
Напомним, на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время только восемь членов НАТО тратят на оборону более 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии — 1,2%. 11-12 июля в Брюсселе состоится очередной саммит НАТО.