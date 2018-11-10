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Трамп заявив, що провів дуже продуктивні зустрічі в Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрічі, які він провів під час візиту в столицю Франції, виявилися продуктивними. Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.

“Сьогодні у мене були дуже продуктивні для нашої країни зустрічі і дзвінки. Увечері зустрічаюся зі світовими лідерами!” — заявив він.

Трамп разом із дружиною прибув до Франції напередодні ввечері для участі у меморіальних церемоніях, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни. У суботу він провів переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці.

Головною подією святкувань стане церемонія біля Тріумфальної арки 11 листопада. На неї запрошено понад 120 високих гостей, у тому числі президенти США та України, глави багатьох інших держав, які брали участь у Першій світовій війні, керівники ООН і європейських організацій.

Лідери віддадуть шану загиблим, відвідають вічний вогонь на Могилі невідомого солдата. До учасників церемонії звернеться президент Франції.

Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп назвав образливими слова французького лідера Еммануеля Макрона про те, що Євросоюз повинен мати свою армію, щоб захищатися від інших країн, у тому числі від Сполучених Штатів.

Раніше Макрон озвучив ідею створення загальноєвропейської армії. На його думку, це зменшить залежність Європи від США.

“Ми повинні захищати себе від Китаю, Росії і навіть Сполучених Штатів”, — сказав він 6 листопада в ефірі Europe 1, коментуючи рішення Вашингтона вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

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