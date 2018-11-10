Трамп заявил, что провел очень продуктивные встречи в Париже

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107028 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113987 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151776 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145835 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137149 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128520 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172262 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп заявил, что провел очень продуктивные встречи в Париже

Трамп заявил, что провел очень продуктивные встречи в Париже

Киев  •  УНН

 • 7794 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи, которые он провел во время визита в столицу Франции, оказались продуктивными. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Сегодня у меня были очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки. Вечером встречаюсь с мировыми лидерами!”- заявил он.

Трамп вместе с женой прибыл во Францию ​​накануне вечером для участия в мемориальных церемониях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. В субботу он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Главным событием торжеств станет церемония у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе президенты США и Украины, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.

Лидеры почтят погибших, посетят вечный огонь на Могиле неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции.

Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп назвал оскорбительными слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, в том числе от Соединенных Штатов.

Ранее Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США.

“Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США”, — сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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