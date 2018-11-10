Трамп заявил, что провел очень продуктивные встречи в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи, которые он провел во время визита в столицу Франции, оказались продуктивными. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“Сегодня у меня были очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки. Вечером встречаюсь с мировыми лидерами!”- заявил он.
Трамп вместе с женой прибыл во Францию накануне вечером для участия в мемориальных церемониях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. В субботу он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.
Главным событием торжеств станет церемония у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе президенты США и Украины, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.
Лидеры почтят погибших, посетят вечный огонь на Могиле неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции.
Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп назвал оскорбительными слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, в том числе от Соединенных Штатов.
Ранее Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США.
“Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США”, — сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.