Макрон закликав створити армію ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Європейців неможливо захистити без "справжньої європейської армії" на тлі російської загрози. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН з посиланням на DW.
Власна армія необхідна ЄС, "беручи до уваги Росію, Китай і навіть США", підкреслив Макрон.
"Росія стоїть біля наших кордонів, і це може стати загрозою", - додав він.
"Мир у Європі крихкий", - вважає французький президент.
Він особливо виділив "спроби вторгнення у кіберпростір" і численні випадки "втручання у демократії".
Євросоюзу не можна "покладатися лише на США", стверджує Макрон. Якщо Сполучені Штати розірвуть з Росією Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), "головною жертвою" стане безпека Європи, зазначив він.
Про намір вийти з Договору про РСМД президент США Дональд Трамп заявив 20 жовтня. При цьому Трамп допустив можливість укладення нового договору, якщо його третім учасником стане Китай.
У 2017 році Євросоюз створив загальний оборонний фонд обсягом у кілька млрд євро. Його мета - розвивати оборонні потужності ЄС і посилити стратегічну незалежність Європи.