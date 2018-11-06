Макрон призвал создать армию ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии" на фоне российской угрозы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает УНН со ссылкой на DW.
Собственная армия необходима ЕС, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон.
"Россия стоит у наших границ, и это может стать угрозой", - добавил он.
"Мир в Европе хрупок", - считает французский президент.
Он особо выделил "попытки вторжения в киберпространстве" и многочисленные случаи "вмешательства в демократии".
Евросоюзу нельзя "полагаться только на США", утверждает Макрон. Если Соединенные Штаты разорвут с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "главной жертвой" станет безопасность Европы, отметил он.
О намерении выйти из Договора о РСМД президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. При этом Трамп допустил возможность заключения нового договора, если его третьим участником станет Китай.
В 2017 году Евросоюз создал общий оборонный фонд объемом в несколько млрд евро. Его цель - развивать оборонные мощности ЕС и усилить стратегическую независимость Европы.