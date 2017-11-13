Более 20 стран ЕС подписали декларацию о военном сотрудничестве

"Лиссабонским договором была введена возможность постоянного структурированного сотрудничества в области оборонной безопасности и военной политики", - сообщили на сайте.

Отмечается, что договор предусматривает для стран-членов ЕС возможность более тесного сотрудничества, которое дает возможность развивать обороноспособность стран, инвестировать в совместные проекты или повышать оперативную готовность своих вооруженных сил.

Декларацию подписали Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Другие государства-члены могут присоединиться к программе позже.

Совет ЕС теперь должна утвердить создание PESCO квалифицированным большинством. Это может произойти на очередном заседании Совета по вопросам иностранных дел 11 декабря.

Первый список проектов, которые должны проводиться в рамках декларации, должен быть согласован странами-участницами после создания PESCO. Они могут охватывать такие области, как подготовка кадров, развитие потенциала и оперативная готовность в области обороны.

Напомним, Страны Евросоюза уже подготовили более 50 военных проектов под программу постоянного структурного сотрудничества в оборонной сфере (Pesco). Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны стран союза.