ЄС розробив більше 50 проектів під спільну програму щодо оборони

"Сьогодні новиною дня стане запуск міністрами програми Pesco, що розроблялася протягом двох років. Після стількох років ми, нарешті, реалізували положення Лісабонського договору (2009 року) про створення сфери постійного оборонного співробітництва в Європі. Я очікую, що сьогодні міністри низки держав ЄС - більше 20 - представлять листи про готовність брати участь в цій програмі. Це дозволить нам запустити цю програму, для якої країни ЄС вже розробили понад 50 військових проектів, як в сфері створення нових оборонних можливостей, так і в областы підготовки і ведення операцій ЄС", - сказала вона.

У міністерській зустрічі бере участь генсек НАТО Йэнс Столтенберг для обговорення поглиблення зв'язків між ЄС та Альянсом у оборонній сфері.

Нагадаємо, країни ЄС готові погодити спільний оборонний договір.