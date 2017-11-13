ЕС разработал больше 50 проектов под совместную программу по обороне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Страны Евросоюза уже подготовили свыше 50 военных проектов под программу постоянного структурного сотрудничества в оборонной сфере (Pesco). Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны государств союза, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня новостью дня станет запуск министрами программы Pesco, разрабатывавшейся на протяжении двух лет. После стольких лет мы, наконец, реализовали положение Лиссабонского договора (2009 года) о создании сферы постоянного оборонного сотрудничества в Европе. Я ожидаю, что сегодня министры ряда государств ЕС - более 20 - представят письма о готовности участвовать в этой программе. Это позволит нам запустить эту программу, для которой страны ЕС уже разработали свыше 50 военных проектов, как в сфере создания новых оборонных возможностей, так и в области подготовки и ведения операций ЕС", - сказала она.
В министерской встрече принимает участие генсек НАТО Йенс Столтенберг для обсуждения углубления связей между ЕС и Альянсом в оборонной сфере.
Напомним, страны ЕС готовы согласовать совместный оборонный договор.