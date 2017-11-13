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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 26444 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 85402 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 81954 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99494 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100120 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75838 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101658 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101321 просмотра

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ЕС разработал больше 50 проектов под совместную программу по обороне

ЕС разработал больше 50 проектов под совместную программу по обороне

Киев  •  УНН

 • 9168 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Страны Евросоюза уже подготовили свыше 50 военных проектов под программу постоянного структурного сотрудничества в оборонной сфере (Pesco). Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны государств союза, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня новостью дня станет запуск министрами программы Pesco, разрабатывавшейся на протяжении двух лет. После стольких лет мы, наконец, реализовали положение Лиссабонского договора (2009 года) о создании сферы постоянного оборонного сотрудничества в Европе. Я ожидаю, что сегодня министры ряда государств ЕС - более 20 - представят письма о готовности участвовать в этой программе. Это позволит нам запустить эту программу, для которой страны ЕС уже разработали свыше 50 военных проектов, как в сфере создания новых оборонных возможностей, так и в области подготовки и ведения операций ЕС", - сказала она.

В министерской встрече принимает участие генсек НАТО Йенс Столтенберг для обсуждения углубления связей между ЕС и Альянсом в оборонной сфере.

Напомним, страны ЕС готовы согласовать совместный оборонный договор.

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