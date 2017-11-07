Страны ЕС готовы согласовать совместный оборонный договор

Германия и Франция предприняли попытку убедить страны объединить военную логистику и реагирование на кризисы, в то же время сотрудничая в разработке оружия, такого как танк нового поколения.

Сторонники видят так называемое постоянное структурированное сотрудничество в области обороны (Pesco) как возможность борьбы с бюджетными ограничениями в сфере обороны.

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Как сообщается, попытки согласовать инициативу показали напряженность между Парижем и Берлином. Франция хочет, чтобы Pesco был настолько амбициозен, насколько это возможно, с точки зрения проектов в рамках инициативы, в то время как Германия хочет, чтобы к Pesco присоединилось максимальное количество стран.

Главная цель Pesco - решить проблемы совместимости, которые возникают в связи с использованием различных систем вооружений в Европе. Pesco также будет играть на пользу стран, пытающихся сэкономить деньги, объединив ресурсы для таких проектов, как, например, объявленная в июле франко-немецкая инициатива построить новый европейский истребитель.

Согласно заявлению европейских дипломатов, страны ЕС, которые хотят подписать Pesco, планируют официально заявить о своих планах на встрече европейских министров иностранных дел и обороны 13 ноября. К Парижу и Берлину также присоединятся другие крупные столицы, включая Рим и Мадрид, с целью официального запуска проекта на саммите лидеров ЕС в декабре.

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Чиновники заявили, что две трети или более стран-членов ЕС могут присоединится к инициативе, хотя они предупредили, что это не точно. "Мы все еще находимся на очень деликатной стадии принятия решений", - сказал один из дипломатов.

Pesco также рассматривается как "зонтик" для региональных операций в сфере обороны, аналогичный существующему сотрудничеству между бельгийским и голландским флотами.

Среди других идей, которые обсуждались, - совместные медицинские операции и создание европейских сил реагирования на кризисы.

Сторонники Pesco настаивают на том, что эта инициатива дополняет деятельность НАТО, которая сохранит основную роль для территориальной обороны континента.

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Также они говорят, что это продемонстрирует сплоченность и достижение цели ЕС после того, как Великобритания выйдет из блока. Лондон дал понять, что намерен сотрудничать с ЕС в сфере обороны после Brexit в марте 2019 года. Вопросом все еще остается возможное участие в Pesco стран, не входящих в ЕС, включая такие, как Норвегия, добавили европейские дипломаты.