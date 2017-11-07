Країни ЄС готові погодити спільний договір про оборону

Німеччина і Франція зробили спробу переконати країни об'єднати військову логістику і реагування на кризи, у той же час співпрацюючи в розробці озброєння, такого як танк нового покоління.

Прихильники бачать так зване постійну структуровану співпрацю в галузі оборони (Pesco) як можливість боротьби з бюджетними обмеженнями в сфері оборони.

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Як повідомляється, спроби узгодити ініціативу показали напруженість між Парижем і Берліном. Франція хоче, щоб Pesco був настільки амбітним, наскільки це можливо, з точки зору проектів в рамках ініціативи, в той час як Німеччина хоче, щоб до Pesco приєдналася максимальна кількість країн.

Головна мета Pesco - вирішити проблеми сумісності, які виникають у зв'язку з використанням різних систем озброєнь в Європі. Pesco також буде грати на користь країн, що намагаються заощадити гроші, об'єднавши ресурси для таких проектів, як, наприклад, оголошена в липні франко-німецька ініціатива побудувати новий європейський винищувач.

Згідно із заявою європейських дипломатів, країни ЄС, які хочуть підписати Pesco, планують офіційно заявити про свої плани на зустрічі європейських міністрів закордонних справ і оборони 13 листопада. До Парижа і Берліна також приєднаються інші великі столиці, включаючи Рим і Мадрид, з метою офіційного запуску проекту на саміті лідерів ЄС у грудні.

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Чиновники заявили, що дві третини або більше країн-членів ЄС можуть приєднається до ініціативи, хоча вони попередили, що це не точно. "Ми все ще перебуваємо на дуже делікатній стадії прийняття рішень", - сказав один з дипломатів.

Pesco також розглядається як "парасолька" для регіональних операцій у сфері оборони, аналогічна існуючій співпраці між бельгійським і нідерландським флотами.

Серед інших ідей, які обговорювалися, - спільні медичні операції і створення європейських сил реагування на кризи.

Прихильники Pesco наполягають на тому, що ця ініціатива доповнює діяльність НАТО, яке збереже основну роль для територіальної оборони континенту.

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Також вони кажуть, що це продемонструє згуртованість і досягнення мети ЄС після того, як Велика Британія вийде з блоку. Лондон дав зрозуміти, що має намір співпрацювати з ЄС у сфері оборони після Brexit в березні 2019 року. Питанням все ще залишається можливп участь в Pesco країн, що не входять в ЄС, включаючи такі, як Норвегія, додали європейські дипломати.