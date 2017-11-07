Країни ЄС готові погодити спільний договір про оборону

ukru
15:10 • 52786 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 92350 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 104357 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 145557 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 112858 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 104691 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 132192 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120290 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 122880 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 200209 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
58 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 185176 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 129257 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 102323 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 58256 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 101726 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 101726 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 145518 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 185176 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 200190 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 216097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 58256 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 102323 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 138418 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 128250 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 158905 перегляди
Актуальне
Країни ЄС готові погодити спільний договір про оборону

Країни ЄС готові погодити спільний договір про оборону

Київ • УНН

 • 7678 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Більше половини держав-членів ЄС, як очікується, за кілька днів погодяться на важливий договір про спільні зусилля щодо захисту. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Німеччина і Франція зробили спробу переконати країни об'єднати військову логістику і реагування на кризи, у той же час співпрацюючи в розробці озброєння, такого як танк нового покоління.

Прихильники бачать так зване постійну структуровану співпрацю в галузі оборони (Pesco) як можливість боротьби з бюджетними обмеженнями в сфері оборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін заявив, що політично Україна є частиною східного флангу НАТО

Як повідомляється, спроби узгодити ініціативу показали напруженість між Парижем і Берліном. Франція хоче, щоб Pesco був настільки амбітним, наскільки це можливо, з точки зору проектів в рамках ініціативи, в той час як Німеччина хоче, щоб до Pesco приєдналася максимальна кількість країн.

Головна мета Pesco - вирішити проблеми сумісності, які виникають у зв'язку з використанням різних систем озброєнь в Європі. Pesco також буде грати на користь країн, що намагаються заощадити гроші, об'єднавши ресурси для таких проектів, як, наприклад, оголошена в липні франко-німецька ініціатива побудувати новий європейський винищувач.

Згідно із заявою європейських дипломатів, країни ЄС, які хочуть підписати Pesco, планують офіційно заявити про свої плани на зустрічі європейських міністрів закордонних справ і оборони 13 листопада. До Парижа і Берліна також приєднаються інші великі столиці, включаючи Рим і Мадрид, з метою офіційного запуску проекту на саміті лідерів ЄС у грудні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці довіряють ЄС більше, ніж ООН і НАТО

Чиновники заявили, що дві третини або більше країн-членів ЄС можуть приєднається до ініціативи, хоча вони попередили, що це не точно. "Ми все ще перебуваємо на дуже делікатній стадії прийняття рішень", - сказав один з дипломатів.

Pesco також розглядається як "парасолька" для регіональних операцій у сфері оборони, аналогічна існуючій співпраці між бельгійським і нідерландським флотами.

Серед інших ідей, які обговорювалися, - спільні медичні операції і створення європейських сил реагування на кризи.

Прихильники Pesco наполягають на тому, що ця ініціатива доповнює діяльність НАТО, яке збереже основну роль для територіальної оборони континенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столтенберг вважає, що ЄС не може обійтися без НАТО

Також вони кажуть, що це продемонструє згуртованість і досягнення мети ЄС після того, як Велика Британія вийде з блоку. Лондон дав зрозуміти, що має намір співпрацювати з ЄС у сфері оборони після Brexit в березні 2019 року. Питанням все ще залишається можливп участь в Pesco країн, що не входять в ЄС, включаючи такі, як Норвегія, додали європейські дипломати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$276.07
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,911.20
S&P 500
$5,688.91
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,096.36
Ethereum
$2,001.01